2020/09/21 | 18:19 - المصدر: عين العراق

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الأنبار..



توجيهات جديدة بشأن السيطرات الأمنية

كشف امر لواء حشد قضاء عامرية الصمود بالأنبار العقيد صلاح العيساوي، الاثنين، عن توجيهات جديدة بشأن ادارة السيطرات الامنية في عموم مدن المحافظة.

وقال العيساوي إن “القيادات الامنية العليا أصدرت توجيهات تتضمن الغاء السيطرات المشتركة التي تضم قوات من الجيش والشرطة والحشدين الشعبي والعشائري”.

وأضاف، أن “السيطرات الامنية ستكون كلا ضمن قاطعه لجميع الصنوف الأمنية”، مبينا ان “التعليمات الجديدة تهدف إلى تنظيم عمل السيطرات الامنية بالتزامن مع الغاء العديد منها”.

وأشار الى أن “معظم السيطرات الامنية المتمركزة في مناطق مختلفة من مدن المحافظة مشتركة من صنوف الاجهزة الامنية”.





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