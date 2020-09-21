الكاظمي يرسل طائرة الى تركيا لاستقدام الشمري بالقوة

2020/09/21 | 18:20 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ _ بغداد

قرر رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي ، ارسال قوة بطائرة عسكرية لاستقدام جميل الشمري من تركيا بعد ان منحه وزير الدفاع اجازة شهر متجاوزا على صلاحيات القائد العام

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