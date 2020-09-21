خلاطي يعلن دخول قانون الضمان الصحي حيز التنفيذ.. ويكشف أول خطوة

2020/09/21 | 18:23 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد:الفرات نيوز} اعلن عضو لجنة الصحة والبيئة، حسن خلاطي، دخول قانون الضمان الصحي حيز التنفيذ.





وقال خلاطي في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" تنظيم قانون الضمان الصحي وضع بالتشاور والتنسيق بين لجنة الصحة النيبابية ووزارة الصحة".

واشار الى" رفع جميع العقبات التي تحوول دون تطبيق هذا القانون ودخوله حيز التنفيذ".

واوضح خلاطي، ان" الخطوة الاولى بعد اقرار القانون من قبل مجلس النواب سيكون من خلال تاسيس مؤسسة لضمان الاجتماعي والتي سيكون مقرها في وزارة الصحة".

وفاء الفتلاوي

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