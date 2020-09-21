بعد وصولها للبرلمان.. المالية النيابية تكشف سبب تأخر إرسال الموازنة لأسبوع من الحكومة

2020/09/21 | 18:23 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن مجلس النواب، اليوم الاثنين، وصول موازنة 2020 الى البرلمان، في الوقت الذي اعلنت فيه اللجنة المالية النيابية سبب تأخر وصول الموازنة.وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار في حديث لوكالة {الفرات نيوز} إن "كان من المتوقع ان تصل الموازنة يوم امس للبرلمان".واضاف ان "بعض التعديلات على فقرات الموازنة ادت الى تأخر ارسالها".Mohameed

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