2020/09/21 | 18:24 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | بومبيو: واشنطن تفرض عقوبات على الخبراء في الوكالة الإيرانية للطاقة النووية

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