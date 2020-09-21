انخفاض واضح بدرجات الحرارة وأمطار خريفية في العراق

2020/09/21 | 18:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

توقع المتنبيء الجوي، عضو لجنة الخبراء في منظمة الأرصاد العالمية، صادق عطية، الاثنين، انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة مطلع الأسبوع المقبل في جميع أنحاء البلاد.

وقال عطية، في منشور على صفحته بالفيسبوك، إن العراق سيشهد “يوم السبت المقبل 26 ايلول انخفاضا واضحا بدرجات الحرارة واجواء خريفية بأمتياز في مدن وسط وغرب وشمال البلاد “، مضيفا أن “ذلك يشمل مدن الجنوب اعتبارا من يوم الاحد “.

ولفت الى “بوادر جيدة لفرص هطول زخات من الامطار وحالة جوية خريفية، تشمل شمال ووسط وغرب البلاد في نهاية الشهر او بداية الاسبوع الاول من شهر اكتوبر المقبل”، مشيرا الى أنها “ربما تشمل بعض مناطق الجنوب”. انتهى25س

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