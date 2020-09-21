2020/09/21 | 18:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مقترح نيابي لإعادة فئة معينة من المتقاعدين إلى الخدمة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مقترح نيابي لإعادة فئة معينة من المتقاعدين إلى الخدمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).