لجنة التعديلات الدستورية : سنجتمع اسبوعيا خلال انعقاد جلسات البرلمـان

2020/09/21 | 18:34 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / قررت اللجنة النيابية الخاصة المكلفة بدراسة التعديلات الدستورية ، عقد اجتماعاتها الدورية اسبوعيـا خلال الايام التي تشهد انعقاد جلسات مجلس النواب ، وذلك لضمان حضور اعضائها وممثلي الكتل واللجان الاخرى ./انتهى5

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