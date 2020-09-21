2020/09/21 | 18:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/نينا/ اعلن جهاز مكافحة الارهاب عن تحرك قوات منه الى محافظة ذي قار لتحرير الناشط المختطف سجاد العراقي .وقال الجهاز في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ، توجهت قوات من جهاز مكافحة الارهاب الى محافظة ذي قار لتحرير الناشط المختطف وانفاذ القانون بالخاطفين وتقديمهم الى العدالة".واضاف:" ان جهاز مكافحة الارهاب يتحرك وفقا لرؤى القائد العام للقوات المسلحة وينفذ الواجبات التي تطلب منه على اكمل وجه"./انتهى7

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جهاز مكافحة الارهاب يحرك قوات الى ذي قار لتحرير سجاد العراقي) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جهاز مكافحة الارهاب يحرك قوات الى ذي قار لتحرير سجاد العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).