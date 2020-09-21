شاهد.. خفايا الحرب المفروضة وسنوات الدفاع المقدس

2020/09/21 | 18:34 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبدأ في ايران فعاليات اسبوع ذكرى الدفاع المقدس لاحياء ذكرى الحرب التي فرضها نظام صدام على الجمهورية الاسلامية في ثمانينيات القرن الماضي.وسنويا تنظم ...

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