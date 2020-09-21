2020/09/21 | 18:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الهلال الذهبي تكرّم الرحل عادل محسن بغداد – الزمان اعلن المشرف العام لحفل جائزة الهلال الذهبي حيدر النعيمي على صفحته على انستغرام (عن تسمية جائزة حقل أفضل مطرب أو مطربة غنى تايتل، بأسم جائزة الشاعر عادل محسن اكراماً للراحل الذي فقدناه هذا الاسبوع).وجاء في القرار الذي صدر مطلع الاسبوع:أكراماً لروح فقيد العراق والشعر الشاعر الكبير […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهلال الذهبي يكرّم الرحل عادل محسن) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الهلال الذهبي يكرّم الرحل عادل محسن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).