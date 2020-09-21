فيديو.. ماجد المهندس يطرح أغنية “الحكم لله ثم لآل سعود” احتفالاً باليوم الوطني

2020/09/21 | 18:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ طرح المطرب ماجد المهندس، اليوم ، أغنية جديدة بعنوان “الحكم لله ثم لآل سعود”،بمناسبة الذكرى الـ90 لليوم الوطني السعودي.وتقول الأغنية : “يوم الوطن فرحة تعم الدار الحكم لله ثم لآل سعود”، و”اعرض بسيفك واسعد الحضاّر وانثر جديلك يا نعيم العود”.كما طرح أيضا المهندس ، أمس ، أغنية جديدة بعنوان “حبيبتي” […]

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