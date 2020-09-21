وزارة النقل تكشف حقيقة الربط السككي مع الكويت

2020/09/21 | 18:49 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



نفى وزير النقل ناصر الشبلي، الاثنين، وجود خطة للربط السككي مع الكويت، فيما أشار إلى إمكانية إنجاز مين...

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