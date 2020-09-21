المؤمن مُصاب - أحمد صبحى منصور

2020/09/21 | 18:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_صبحى_منصور تعليقا على الاعتقال الثالث للكاتب الإسلامي رضا عبد الرحمن على مقدمة 1 ـ جاءتنى هذه الرسالة الهامة من أحد القرآنيين المجهولين في مصر .



أنشرها بعد حذف ما يشير الى صاحبها ، ثم أرد عليها.



2 ـ قال : ( دكتور أحمد .



قبل ان اتعرف على موقع أهل القرآن كنت سلفى ومتعصّب ، وأفكر في السفر الى تركيا لأنضم الى قيادات الاخوان هناك ، ولكن الذى أنقذنى هو إمام المسجد في قريتنا ، وهو راجل محترم ومستقيم ، ح ......





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