حكومة البيجيدي ودعوة الـ-يونيسف- إلى حماية الطفولة. - سعيد الكحل

2020/09/21 | 18:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الكحل وجهت منظمة "يونيسف"دعوة مباشرة إلى الحكومة المغربية على إثر جريمتي اغتصاب وقتل الطفل عدنان، من أجل التعجيل بإصدار التشريعات اللازمة لحماية الطفولة من كل أشكال العنف والاستغلال.



ومعلوم أن مشروع القانون الجنائي الذي أعده وزير العدل والحريات حينها مصطفى الرميد والقيادي في حزب العدالة والتنمية ، لقي ويلقى معارضة من داخل الحكومة وعموم هيآت المجتمع المدني ، لكونه مشروعا يخدم إستراتيجية الأسلمة التي ينهج ......





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