التربية توضح بشأن الخطأ في أسئلة مادة الفيزياء للسادس الإعدادي

2020/09/21 | 18:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع- نصار الحاج

أصدرت وزارة التربية توضيحاً بشأن الخطأ في أسئلة مادة الفيزياء للسادس الإعدادي.

وقال المتحدث باسم وزارة التربية حيدر فاروق لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، إن "ما حدث بشأن مادة الفيزياء لطلبة السادس الإعدادي للفرع الإحيائي لوجود رقم إضافي من حيث تسلسل الأسئلة الذي كان من المفترض الرقم التاسع بينما بسبب الرقم الإضافي كتب بالتسلسل 19"، مبينا أن ملاحظة الخلل جاءت بعد تنبيه من أحد الطلبة حول السؤال الذي اعتمد من نص المادة لكن الخلل في ترقيمه".

وأوضح أن "اللجنة الامتحانية أبلغت مديريات التربية والمراكز الامتحانية جميعا بتصحيح هذا الخطأ"، لافتا إلى أن الخطأ ليس في منطوق السؤال بل في الترقيم فقط وقد تم تصحيحه".

وتابع أن "السؤال الذي تم تصحيح الترقيم فيه كان سهلا بشكل إيجابي وتمت الإجابة عليه من قبل أعداد كبيرة من الطلبة".

وكانت لجنة التربية النيابية دعت وزارة التربية إلى تعويض الطلبة ومنحهم درجة كاملة على الأسئلة التي حصل فيها الخطأ ولجميع المواد والوقوف على أماكن الخلل ومحاسبة المقصرين، مؤكدة أنها ستقوم في الأيام القادمة باستضافة اللجنة الدائمة للامتحانات لتقييم عملية الامتحانات.

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