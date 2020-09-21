مايكروسوفت تستحوذ على شركة Bethesda

2020/09/21 | 18:50 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن عملاق التكنولوجيا شركة ”مايكروسوفت“، رسميا، استحواذها على شركة ZeniMax Media، الشركة الأم لاستوديو ألعاب الفيديو Bethesda Softwork، وهو ما يعني أن الناشر والمطور الشهير لألعاب Elder Scrolls و Fallout وغيره الكثير، أصبح رسميًا ضمن فريق اكس بوكس العملاق.

وتمتلك شركة Bethesda عدة استوديوهات ضخمة وعددا ضخما من الموظفين يصل إلى 2700 شخص، وتقول التصريحات الرسمية إن العلاقات الوطيدة بين الشركتين جعلت من هذا التعاون والانخراط أمرًا ممكنًا ومعقولاً، كما تبلغ قيمة الصفقة 7.5 مليار دولار (5.85 مليار جنيه إسترليني).

وأعلن رئيس إكس بوكس، فيل سبنسر، في بيان، أن الشركتين تشاركتا رؤى متشابهة للفرص المتاحة للمبدعين وألعابهم؛ للوصول إلى المزيد من اللاعبين بطرق أكثر.

تعمل هذه الخطوة على زيادة عدد استوديوهات تطوير ألعاب Xbox الداخلية إلى 23 أستوديو، مقارنة بـ 15 أستوديو سابقًا، ومنحها التحكم في بعض الامتيازات الأكثر شهرة في صناعة الألعاب، وتخطط مايكروسوفت أيضًا لإدارة Bethesda، مع الحفاظ على القيادة والهيكلية الخاصة بها.

من جهته، قال ساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي لشركة مايكورسوفت في بيان: ”بصفتها مطورًا وناشرًا للألعاب، حققت Bethesda نجاحًا في كل فئة من فئات الألعاب، وسنعمل معًا على تعزيز طموحنا لتمكين أكثر من ثلاثة مليارات لاعب في جميع أنحاء العالم“.

وتأتي هذه الخطوة قبل أسابيع من إطلاق وحدات تحكم ألعاب الفيديو الكبيرة اكس بوكس الجديدة من مايكروسوفت Xbox Series X ، المقرر إطلاقها في 10 تشرين الثاني/نوفمبر.

ويأتي الاستحواذ على ZeniMax من مايكروسوفت أيضًا بعد محاولة فاشلة للحصول على حصة في تطبيق الفيديو الشهير تيك توك، الذي يتخذ من الصين مقراً له والذي جذب أكثر من ملياري عملية تنزيل في جميع أنحاء العالم، وأكثر من 100 مليون مستخدم في الولايات المتحدة.

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