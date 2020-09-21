منتخب الأشبال يستأنف تدريباته بعد انقطاع طويل

2020/09/21 | 18:52 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]عاود منتخب الأشبال تدريباته على ملعب المرحوم (علي حسين شهاب) في مجمع وزارة الشباب والرياضة، تحضيرا للاستحقاقات المقبلة بعد فترة انقطاع طويلة بسبب جائحة “كورونا”.

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