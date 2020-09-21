2020/09/21 | 18:52 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [بغداد-اين]عاود منتخب الأشبال تدريباته على ملعب المرحوم (علي حسين شهاب) في مجمع وزارة الشباب والرياضة، تحضيرا للاستحقاقات المقبلة بعد فترة انقطاع طويلة بسبب جائحة “كورونا”.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منتخب الأشبال يستأنف تدريباته بعد انقطاع طويل
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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