الحداد يدعو اللجان النيابية إلى مضاعفة الجهود للإسراع في تهيئة مشاريع القوانين

2020/09/21 | 18:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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دعا نائب رئيس مجلس النواب العراقي بشير خليل الحداد، اليوم الإثنين، اللجان النيابية إلى مضاعفة الجهود وإستمرار عقد الاجتماعات للإسراع في تهيئة مشاريع القوانين وفق السياقات الدستورية..

المكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس النواب العراقي، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، “نائب رئيس مجلس النواب العراقي بشير خليل الحداد، ترأس اليوم الإثنين، جانباً من إجتماع لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية النيابية بحضور رئيس اللجنة النائب هيبت الحلبوسي والنواب أعضاء اللجنة”، مبينا انه “جرى خلال الإجتماع مناقشة عدد من الموضوعات وفي مقدمتها مشروع قانون التعديل الأول لقانون شركة النفط الوطنية العراقية المرسل من مجلس الوزراء استناداً الى أحكام المادتين(61/أولاً، و 80/ البند ثانياً) من الدستور”.

واكد الحداد ، خلال الاجتماع، على “أهمية القوانين التي تتعلق بالطاقة والنفط والثروات الطبيعية والتي تحتاج إلى مناقشات مستفيضة وجلسات الإستماع، وضرورة الإستفادة من الآراء والمشورات الفنية لذوي الاختصاص”، داعيا اللجان النيابية إلى “مضاعفة الجهود وإستمرار عقد اجتماعات اللجان للإسراع في تهيئة مشاريع القوانين وفق السياقات الدستورية والنظام الداخلي، بما يتناسب مع المرحلة الحالية وحاجات المواطنين لتوفير الخدمات الأساسية ويحقق الاستقرار في عموم البلاد”.

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