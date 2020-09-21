صحيفة كتلونية: سواريز أنهى عقده مع برشلونة

2020/09/21 | 18:54 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} ذكرت صحيفة "سبورت" أن المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز، توصل لاتفاق مع إدارة برشلونة لإنهاء عقده، والرحيل دون مقابل، نحو فريق جديد بعد مفاوضات طويلة حول حقوقه المالية.وكان من المفترض أن ينتهي عقد سواريز مع برشلونة صيف 2021 مع إمكانية التمديد لموسم آخر، قبل أيام تردد أنه رفض الرحيل دون الحصول على راتب الموسم المقبل كاملا.وأكدت الصحيفة الكتالونية، أن إدارة برشلونة وسواريز توصلا لاتفاق لإنهاء العقد بينهما بعد موافقة اللاعب على التخلي عن جزء من راتبه السنوي والحصول على مبلغ أقل.ويمنح الاتفاق، المهاجم الأوروغواياني فرصة الرحيل لأي فريق بشكل حر، حيث لن يحصل برشلونة على أي مبلغ ولو رمزي، عكس ما حصل عندما خرج والكرواتي إيفان راكيتيتش إلى إشبيلية مقابل 1.5 مليون يور.ويبقى فريق أتلتيكو مدريد أبرز المرشحين لضم المهاجم سواريز ليكون بديلا لأحد مهاجميه دييغو كوستا أو ألفارو موراتا المرشح للعودة إلى يوفنتوس الإيطالي.وقضى سواريز 6 مواسم في برشلونة منذ انتقاله من ليفربول صيف 2014، تمكن خلالها من الفوز بعدة ألقاب، ودخول تاريخ الفريق كثاني أبرز هداف في تاريخه، حيث سجل 198 هدفا ولا يتفوق عليه سوى صديقه الهداف التاريخي ليونيل ميسي 634 هدفا.Mohameed

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