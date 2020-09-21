بضمنها العراق… لبنان تفرض مبلغ مالي على الوافدين من عدة بلدان وقيود جديدة بدواعي كورونا

2020/09/21 | 18:55 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

أصدرت المديرية العامة للطيران المدني التعميم رقم 2/52 الى جميع الشركات الطيران والخدمات الأرضية العاملة في مطار رفيق الحريري الدولي حول الإجراءات المتعلقة بالركاب القادمين إلى لبنان ابتداءً من 2020/9/23″.

وجاء في التعميم: “يطلب من جميع شركات الطيران وشركات الخدمات الأرضية العاملة في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت التقيد بالتعليمات التالية:

أولا: فيما يتعلق بجميع الركاب القادمين إلى لبنان:1- على جميع الركاب الراغبين بالقدوم إلى لبنان، باستثناء الأطفال دون 12 سنة، أن يكونوا قد أجروا فحص PCR في إحدى المختبرات المعتمدة من قبل السلطات المعنية في الدول القادمين منها وذلك خلال 96 ساعة كحد أقصى، من تاريخ صدور نتيجة الفحص لغاية الوصول إلى لبنان، وأن يقوموا بإظهار نتيجة الفحص على كونتوارات تسجيل الحقائب Check in Counters، ولا يسمح للركاب الذين لا يحملون نتيجة فحص سلبية بركوب الطائرة القادمة إلى لبنان.

2- على جميع الركاب الراغبين بالقدوم إلى لبنان وجوب تعبئة الاستمارة الصادرة عن وزارة الصحة العامة في لبنان والمتوفرة إلكترونية من خلال الرابط التالي: https://arcg.is/0GaDnG قبل ركوب الطائرة القادمة إلى لبنان.

ثانياً: فيما يتعلق بالركاب القادمين من العراق، سوريا، تركيا وجميع الدول الأفريقية:

1- على جميع شركات الطيران تحصيل مبلغ 50 دولار أميركي وذلك عن كل راكب أجرى فحص PCR في تلك الدول وكانت نتيجته سلبية ويرغب بالقدوم إلى لبنان، باستثناء الأطفال دون 12 سنة وقوات اليونيفيل وأعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدة في لبنان، وهي كلفة فحص PCR أو أي إجراء طبي تشخيصي سيخضع له فور وصوله إلى مطار رفيق الحريري الدولي عبر مختبرات معتمدة من قبل وزارة الصحة العامة اللبنانية داخل المطار، ومن ثم تقوم شركات الطيران بدفع المبالغ التي تم تحصيلها إلى شركات الخدمات الأرضية المعتمدة من قبلها في مطار رفيق الحريري الدولي، وذلك كل 15 يوم، حيث تقوم شركات الخدمات الأرضية بتحويل المبالغ المستحقة لصالح المختبرات التي أجرت الفحوصات، وذلك بموجب فواتير مصدقة من قبل وزارة الصحة العامة.

2- على جميع الركاب القادمين من سوريا وتركيا وجميع الدول الأفريقية، الذين أجروا فحص PCR في تلك الدول، الإلتزام بالحجر المنزلي لمدة 48 ساعة من تاريخ وصولهم إلى لبنان ولحين تبلغهم نتيجة فحص الـ PCR الذي أجروه في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت.

3 – على الركاب اللبنانيين والأجانب المقيمين في لبنان القادمين من العراق الإلتزام بالحجر المنزلي لمدة 72 ساعة من تاريخ وصولهم إلى لبنان يتم خلالها إجراء فحص PCR أخر لهم، وذلك على نفقتهم الخاصة”.

4- على جميع الركاب القادمين من العراق باستثناء اللبنانيين والأجانب المقيمين في لبنان أن يكون لديهم حجز فندقي مدفوع مسبقا لمدة 72 ساعة في أحد الفنادق التالية المعتمدة من قبل وزارة السياحة في لبنان وبأسعار مخفضة وهي: Kanaan , Radisson Blu Martinez HOTEL ، Hotel Golden Tulip Hotels ،Lancaster Hotels Group hotel ,ولمزيد من الإستفسار يمكن الإستعانة بهذه المعلومات:

Lancaster Hotels: الحجز من خلال الرابط التالي: www.lancaster.com.lb أو الاتصال على الرقمالتالي: 380000 70 00961Golden Tulip Hotel Group : الحجز من خلال الرابط التالي: www.midtownbeirut.com أو الاتصال على الرقم التالي: 009611347555Radisson Blu Martinez Hotel: الحجز على الموقع التالي: Radisson Blu Martinez Hotel Beirut أو الإتصال على الأرقام التالية: 1368111 00961 أو whats app3624268 00961Kanaan group Hotel: الحجز من خلال الرابط التالي: www.kanaanhotcl.com أو الإتصال على الأرقام التالية: 009618376283 أو whats app177273 0096170.

ولا يسمح للركاب الذين ليس لديهم الحجز الفندقي بركوب الطائرة القادمة إلى لبنان، وعند وصولهم إلى لبنان يجب عليهم التزام الفنادق لمدة 72 ساعة يتم خلالها إجراء فحص PCR ثاني لهم، وفي حال تبين أن نتيجة هذا الفحص إيجابية يكون على هؤلاء الركاب تحمل كلفة العلاج داخل الأراضي اللبنانية على نفقتهم الخاصة.

ثالثا: فيما يتعلق بالركاب القادمين من باقي دول العالم:

على جميع الركاب القادمين إلى لبنان من باقي دول العالم الإختيار ما بين:

1- إعادة فحص ال PCR الذي أجروه في البلدان التي قدموا منها بعد 72 ساعة كحد أقصى من تاريخ وصولهم إلى لبنان، وذلك على نفقتهم الخاصةأو2- الإلتزام بالحجر المنزلي أو الفندقي لمدة 10 أيام من تاريخ وصولهم إلى لبنان.

الاستثناءات:يسمح للركاب الذين غادروا لبنان و عادوا إليه ضمن أسبوع واحد، أي الذين غادروا خلال أحد أيام الأسبوع وعادوا في نفس اليوم خلال الأسبوع التالي، بعدم إجراء فحص PCR في البلدان التي يرغبون بالعودة منها، ويتوجب على هؤلاء الركاب التالي:

الركاب القادمين من العراق، سوريا، تركيا وجميع الدول الأفريقية: إجراء فحص PCR عند وصولهم إلى المطار.

الركاب القادمين من باقي دول العالم: إجراء فحص PCR عند وصولهم إلى المطار أو خلال 72 ساعة كحد أقصى من تاريخ وصولهم إلى مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، وذلك على نفقتهم الخاصة.

يسمح لطواقم الطائرات القادمة والذين يدخلون إلى لبنان لمدة لا تزيد عن 48 ساعة، بعدم إجراء فحص PCR عند وصولهم إلى المطار، و عليهم التزام الحجر في إحدى الفنادق المذكورة أعلاه طيلة فترة وجودهم في لبنان.

تلغى جميع التعاميم السابقة ذات الصلة ويطلب من جميع الشركات التقيد بمضمون هذا التعميم ابتداء من 23 -9-2020، وذلك تحت طائلة إتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الشركات المخالفة.

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