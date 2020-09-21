مصدر يكشف لـ(واخ) قيمة رواتب مهندسي صيانة طائرات F16

2020/09/21 | 18:59 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ _بغداد

كشف مصدر مطلع عن قيمة رواتب المهندسين الامريكين العاملين في صيانة الطائرات F16 ، مبينا ان الموظف الواحد راتبه مايقارب 72 الف دولار شهريا”.

وقال المصدر لـ “خبر برس” ان الشركة الماسكة لصيانة طائرات F16 بقاعدة بلد الجوية تعدادهم ٣٥٠ مهندس امريكي “.

واضاف ان ” الاجر اليومي لكل شخص ٢٤٠٠ دولار يوميا ” ، مبينا ان ” راتبهم الشهري يساوي ٧٢٠٠٠ الف دولار لكل شخص ، وسنويا مايعادل ٨٦٤٠٠٠ الف دولار “.

واوضح ان ” قيمة رواتب مهندسي الصيانة يكلف العراق ٣٠٢٤٠٠٠٠٠ مليون دولار ، اي مايقارب سعر طائرة F16″.

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