بالوثيقة.. أمين بغداد يوجه طلبا للكاظمي بإعفاء المتحدث بإسم الامانة

2020/09/21 | 19:02 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 7 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

وجه امين بغداد، منهل الحبوبي، الاثنين، طلبا لرئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بإعفاء المتحدث باسم امانة العاصمة، حكيم عبد الزهرة من منصبه.

وبحسب وثيقة حصل عليها ديجيتال ميديا ان ار تي، اليوم (21 آيلول 2020) فان الحبوبي وجه طلبا للكاظمي بشأن اعفاء عبد الزهرة من منصبه متحدثا باسم امانة بغداد، مبينا انه سيعرض لرئيس الوزراء، بدلاء لاختيار الانسب منهم للمنصب.





واثار عبد الزهرة موجة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي بعد هجوم بـ(السب والشتم) شنه ضد احد المواطنين الذي ابدى رأيه على برنامج تلفزيوني منتقدا الواقع الخدمي للعاصمة.

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