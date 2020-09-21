البرلمان يخطط لسن قانون يهم 'المتقاعدين قسرا'

2020/09/21 | 19:02 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 23 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

كشف مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب أحمد الصفار، الاثنين، عن أن مقترح تعديل قانون التقاعد، يتضمن فقرات تهدف لإنهاء الضرر الواقع على المتقاعدين قسراً وبشكل مفاجئ، مشيرا إلى وجود مقترح لإعادتهم إلى وظائفهم.





وقال الصفار في تصريح رسمي تابعه" ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم (21 ايلول 2020)، إن "المقترح يحتوي مجموعة من المواد والفقرات وكلها تهدف لإنهاء الضرر الواقع على المتقاعدين قسرا وأحيلوا إلى التقاعد بشكل مفاجئ وتضرروا جراء ذلك".

وأضاف، أن "التعديلات تتعلق بتغيير السن القانوني ووضع جدول زمني لإحالة الأشخاص والموظفين الذين يشملهم قانون التقاعد، وكذلك هناك مقترح لإعادة الذين أحيلوا للتقاعد بشكل قسري إلى وظائفهم".





وتابع الصفار أن "هناك فقرة تتعلق بمكافأة نهاية الخدمة التقاعدية وغير ذلك من تعديلات تهدف إلى تحقيق العدالة والموازنة بين مصلحة الدولة ومصلحة الموظف".

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