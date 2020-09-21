صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي لـ 861 إصابة بفيروس كورونا أعلنت اليوم


صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي لـ 861 إصابة بفيروس كورونا أعلنت اليوم
2020/09/21 | 19:05 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد اليوم - بغداد

أوضحت مدير عام صحة الكرخ جاسب الحجامي، الاثنين، التوزيع الجغرافي لـ 861 إصابة بفيروس كورونا أعلنت اليوم.

وقال الحجامي في بيان، إن "الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد وعناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة امس والمعلن عنها بلغت الاصابات 826 موزعة كالآتي:

أبو غريب  31ابو دشير  2الاسكان 18الاعلام 19البياع 42التاجي 3الحارثية  1الحرية 56الدورة  71الدولعي 8السيدية  26الشالجية  1الشرطة الخامسة 2الشعلة 67الصالحية  3الطارمية  23الطوبجي 5العامرية  1العطيفية 14العلاوي  9الغزالية  13القادسية 6الكاظمية  65الكرخ  3اللطيفية 12المحمودية 67المعالف  6المكاسب  7المنصور  17المواصلات 11النصر والسلام  6الوشاش  4اليوسفية 4اليرموك  6جكوك  4حي التراث 6حي الجامعة 22حي الجهاد 55حي الخضراء 4حي العامل 52حي العدل  13حي الفرات  7سبع البور  1سويب  1شارع حيفا  5كرادة مريم 7جانب الرصافة  14محافظة ذي قار 3محافظة صلاح الدين 1محافظة بابل  1محافطة نينوى  1".

وأشار الى أن "حالات الشفاء بلغت: 611، والوفيات: 7".

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