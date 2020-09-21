صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي لـ 861 إصابة بفيروس كورونا أعلنت اليوم

2020/09/21 | 19:05 - المصدر: بغداد اليوم

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أوضحت مدير عام صحة الكرخ جاسب الحجامي، الاثنين، التوزيع الجغرافي لـ 861 إصابة بفيروس كورونا أعلنت اليوم.

وقال الحجامي في بيان، إن "الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد وعناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة امس والمعلن عنها بلغت الاصابات 826 موزعة كالآتي:

أبو غريب 31ابو دشير 2الاسكان 18الاعلام 19البياع 42التاجي 3الحارثية 1الحرية 56الدورة 71الدولعي 8السيدية 26الشالجية 1الشرطة الخامسة 2الشعلة 67الصالحية 3الطارمية 23الطوبجي 5العامرية 1العطيفية 14العلاوي 9الغزالية 13القادسية 6الكاظمية 65الكرخ 3اللطيفية 12المحمودية 67المعالف 6المكاسب 7المنصور 17المواصلات 11النصر والسلام 6الوشاش 4اليوسفية 4اليرموك 6جكوك 4حي التراث 6حي الجامعة 22حي الجهاد 55حي الخضراء 4حي العامل 52حي العدل 13حي الفرات 7سبع البور 1سويب 1شارع حيفا 5كرادة مريم 7جانب الرصافة 14محافظة ذي قار 3محافظة صلاح الدين 1محافظة بابل 1محافطة نينوى 1".

وأشار الى أن "حالات الشفاء بلغت: 611، والوفيات: 7".

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