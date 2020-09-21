أول وزير للحرس: كنت معارضاً لإنتهاء الحرب المفروضة

2020/09/21 | 19:05 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال أول وزير للحرس الثوري في ايران اللواء محسن رفيق دوست انه بعد نجاحنا في تحرير مدينة خرمشهر، جرى الكلام حول ما إذا ينبغي لنا ان ننهي الحرب في هذه ا...

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