تعرف على خفايا هجوم

2020/09/21 | 19:05 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال أول وزير للحرس الثوري في ايران اللواء محسن رفيق دوست انه قبل انتصار الثورة الاسلامية في ايران، جرى تقسيم العالم الى كتلتين احداهما شرقية والاخرى...

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