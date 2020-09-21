دبالى .. القبض على مروجي المخدرات جنوب غرب بعقوبة

2020/09/21 | 19:09 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عراقي نيوز /تمكنت قوة امنية من القاء القبض على اثنين من مروجي المخدرات في محافظة ديالى.وقال الناطق الاعلامي باسم قيادة شرطة ديالى العميد نهاد المهداوي في تصريح لـ"عراقي نيوز" : "ان قوة من قسم مكافحة المخدرات تمكنت، بناء على معلومات استخبارية، من القبض على اثنين من مروجي المخدرات في ناحية بني سعد جنوب غرب بعقوبة ".واضاف انه :"ضبطت بحوزة المتهمين كمية من المواد المخدرة ".موقع عراقي نيوز..نهتم بالاحداث العراقية

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