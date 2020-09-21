بالصورة… جدول رحلات الخطوط الجوية العراقية ليوم غد الثلاثاء

2020/09/21 | 19:14 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

2020-09-21

يس عراق – بغداد

تنشر منصة “يس عراق”، جدول رحلات شركة الخطوط الجوية العراقية ليوم الثلاثاء الموافق 22-9-2020.

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