رثاء طليعة شهداء الثورة السورية- على جدار ثورتنا المغدورة رقم : 299 - جريس الهامس

2020/09/21 | 19:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جريس_الهامس رثاء طليعة شهداءالثورة السورية العنقاء- على جدار ثورتنا المغدورة رقم:299 في الأول من آب 1975نفذ نظام القتلة والخونة الأسدي جريمة إعدام خمسة من تنظيم الشيوعيين العرب الناشئ في سجن القلعة بدمشق هم المناضلون الروّاد من الشباب الجامعي والثوري هم السادة الشهداء : علي الغضبان - - وليد عدوان - غياث شيحة - علي الحوراني -- ومحمد خير نايف ...كما إغتيل الشهيد السادس تحت التعذيب الوحشي في سدن المزة بدمشق ......





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