الاردن يسجل اعلى نسبة تعافي 630 حالة

2020/09/21 | 19:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – أعلن وزير الصحة الأردنية سعد جابر، الإثنين، عن تسجيل 266 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من بينها 264 حالة محلية.وقال جابر، خلال إيجاز صحفي في مركز إدارة الأزمات، إن الحالات توزعت المسجلة اليوم كما يلي: 166 حالة من العاصمة عمّان، 25 من الكرك، 38 حالة من البلقاء، 8 إربد، 10 في […]

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