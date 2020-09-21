من وحي الاحداث 375 : إنه حوار الشعوب - التيتي الحبيب

2020/09/21 | 19:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#التيتي_الحبيب من وحي الاحداث 375إنه حوار الشعوبفي العشرة سنين الاخيرة دخلت شعوب العالم العربي والمغاربي مرحلة جديدة من تاريخها بعد انتهاء مرحلة النضال من اجل الاستقلال الوطني.



وقد انتهت هذه المرحلة بالنسبة لشعوبنا الى الفشل والاجهاض تولى بعده عملاء الاستعمار ووكلاء الشركات المتعددة الاستيطان السلطة ومصير البلدان.هكذا اندلعت سلسلة من الانتفاضات الشعبية كمثل بركان انفجر بعد ان تجمعت طيلة عقود ......





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