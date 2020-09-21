زمن موناليزا الحزينة: الفصل السابع/ 4 - دلور ميقري

2020/09/21 | 19:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#دلور_ميقري تعرّفها في المدرسة على ابنة سليلة آل جميل باشا، القادمة مثلها من الشام، خففَ بعض الشيء من احساس بيان بالغربة.



مع أن الصداقة لم تربطهما إحداهما بالأخرى، بسبب فارق العُمر بالدرجة الأولى.



إذ بدت الأخرى كما لو أنها من مواليد المنطقة، وربما لطول إقامتها فيها مع الأهل.



ولا كذلك كانت بيان، التي بقي الشوق للشام يعذبها؛ بالأخص في الليالي السوداء، المضاءة بأنوار الشموع وغيرها من وسائل الإضاءة البدائية.



لكن ......





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