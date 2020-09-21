التخطيط تتفق مع “الفاو” على تعزيز التعاون لتحقيق الأمن الغذائي في العراق

2020/09/21 | 19:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..ناقش وزير التخطيط خالد بتال نجم عبدالله وممثل منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة في العراق صلاح الحاج حسن برامج الفاو ودعم سبل العيش الريفية والتعاون المشترك مع المؤسسات الوطنية لتعزيز الزراعة المستدامة مع التركيز على تعزيز الأمن الغذائي وتحسين إنتاجية المحاصيل الرئيسية في العراق.و ناقش الاجتماع مناقشة مشاركة الوزير في المؤتمر الإقليمي لمنظمة […]

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