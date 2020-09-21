مسجدي يستبعد موافقة العراق على مشاركة الزائرين الإيرانيين بالزيارة الاربعينية

2020/09/21 | 19:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد السفير الإيراني لدى بغداد إيرج مسجدي، أن بلاده لم تحصل على رد إيجابي من الحكومة العراقية، بشأن السماح للمواكب الإيرانية بدخول العراق.

وقال مسجدي إن طهران طلبت من بغداد المساهمة بتوفير عدد من المواكب الصحية والطبية، وفرق الاسناد لتقديم الدعم والمساعدة خلال الزيارة الاربعينية، إلا أن إيران لم تحصل على أي رد إيجابي او موافقة رسمية، مستبعدا الموافقة على الطلب الإيراني، في حين لفت مسجدي إلى أن الدخول إلى العراق بشكل غير قانوني، جريمة يعاقب عليها القانون العراقي بالسجن والغرامات المالية.

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