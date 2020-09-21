التغييرات المناخية: لا يزال أمامنا عمل كثير

2020/09/21 | 19:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرشيد منتصر مدير مشاريع مؤسسة الأطلس الكبير-المغرب خلال الفترة الممتدة بين 9 و 10 شتنبر(أيلول) 2020، عقدت جمعية الصليب الأحمر والهلال الأحمر (مركز المناخ) مع شركاؤها ومجموعة متميزة من المتحدثين قمة افتراضية حول التغير المناخي من أجل التحفيز على اتخاذ الإجراءات المناسبة بخصوص المناخ.وضمت القمة أكثر من 200 حلقة نقاش ومُشاركة قصد التأكد […]

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