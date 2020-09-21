نائب: الصراع السياسي حول الدوائر الانتخابية هدفه الحصول على المقاعد

2020/09/21 | 19:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

اكد النائب عن تحالف الفتح عامر الفايز، الاثنين، ان الصراع السياسي القائم بين الكتل السياسية بشأن الدوائر الانتخابية هدفه الحصول على المقاعد النيابية.

وقال الفايز في تصريح لـ/ المعلومة /، ان “المصالح الحزبية والحصول على المقاعد النيابية وراء تعطيل تمرير ملف الدوائر الانتخابية”، لافتا الى ان “العملية السياسية اسست وفق منظور التشتت لتمزيق البلاد”.

واضاف ان “الولايات المتحدة الامريكية هي من قسمت الشعب العراقي وفق الطائفية والقومية لبقأ العراق والعملية السياسية متشتتة”، مبينا ان “الصراع لايزال قائما بين القوى السياسية حول الدوائر الانتخابية ولم يحل حتى الان”.

و اكد النائب عن تحالف الفتح وليد السهلاني، الخميس الماضي ، ان الحوار السياسي بين قادة الكتل السياسية لا يزال مستمر لحسم ملف الدوائر الانتخابية.



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