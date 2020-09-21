بالوثائق.. تسليم مقترح إطلاق الرخصة الوطنية الرابعة الى مجلس الوزراء

2020/09/21 | 19:56 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} قدم عضو لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي النيابية، محمد شياع السوداني آلية إطلاق الرخصة الوطنية الرابعة الى مجلس الوزراء.





وبين السوداني في وثائق حصلت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان هذه الآلية "لغرض النهوض بواقع الاتصالات وتحسين الخدمات وتأسيس شركة وطنية تسهم في تعظيم الموارد المالية بما يعود بالفائدة للشعب".

ويكون رأسمال الشركة بحسب مقترح السوداني "2500 مليار دينار مع فتح باب الإكتتاب للجمهور بقيمة ترليون و250 مليار دينار للمساهمين من الجمهور ويكون حصراً في مصري الرافدين والتجارة العراقي وتكون حصة الشركة العامة للاتصالات ما نسبته 25% عينياً وحصة هيأة الاعلام والاتصالات ما نسبته 25% ويطرح ما تبقى من الأسهم {50%} للجمهور وعدم السماح لدخول مساهمي شركات الهاتف النقال والانترنت لمنع المنافسة غير المشروعة والاحتكار".

عمار المسعودي

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