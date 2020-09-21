عشرات الكويتيين يتجمعون قرب الحدود العراقية استعدادا لأداء زيارة الأربعين

2020/09/21 | 19:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تجمع عشرات الزائرين الكويتيين قرب الحدود العراقية، استعدادا لدخول البلاد لأداء زيارة الأربعين، وسط تحذيرات من منظمة الصحة العالمية بأن الوضع في العراق مقلق.

وتداول عدد من ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر انتظار العشرات حصولهم على الموافقات.

وذكرت مصادر أمنية عراقية أن السلطات عززت وجودها على الحدود الجنوبية مع إيران والكويت، تحسبا لمحاولة زائرين اقتحام الحدود بغية التوجه للمراقد الدينية في كربلاء لأداء زيارة الأربعين.

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