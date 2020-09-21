“وول ستريت” تهبط بفعل مخاوف من فيروس كورونا

2020/09/21 | 19:57 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة…

هبطت مؤشرات الأسهم الرئيسية الأمريكية، اليوم الاثنين، إذ تنامت المخاوف من ضربة جديدة للاقتصاد الأمريكي، في ظل القلق حيال جولة أخرى من إجراءات الإغلاق بسبب فيروس كورونا.

وبلغ المؤشر “داو جونز” الصناعي قاع قرابة شهرين بعد فترة وجيزة من افتتاح السوق الأمريكية حيث انخفض بنسبة 0.62% إلى 27484.71 نقطة

فيما تراجع المؤشر “ستاندرد آند بورز 500” بنسبة 1.02% إلى 3285.57 نقطة، كذلك انخفض المؤشر “ناسداك” المجمع بنسبة 1.7% إلى 10610.14 نقطة.



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