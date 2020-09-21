الدفاع المدني يخمد حريقاً في مشروع “بزل” شمال غربي بغداد

2020/09/21 | 19:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاثنين، عن اخماد حريق في مشروع “بزل” شمال غربي بغداد.

وقالت المديرية في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، إن “فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع في حشائش وقصب لمشروع بزل يمر من بمحاذاة الدور السكنية قرب مجمع الرجاء السكني في منطقة الحرية شارع 30”.

وأضافت أن “فرق الدفاع المدني عملت الى تطويق النيران وحصرها وعزلها والسيطرة عليها وانقاذ عدد من الدور السكنية بعد اخلائها من ساكنيها تحسباً لوقوع اصابات بشرية بين المواطنين الساكنين في تلك الدور”.

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