كورونا يهاجم الكرخ بحصيلة إصابات “غير متوقعة” خلال 24 ساعة… تراجع للوفيات والشفاء

2020/09/21 | 20:00 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم :عدد الاصابات 826 موزعة كالآتي:

أبو غريب —————— 31ابو دشير —————— 2الاسكان —————— 18الاعلام —————— 19البياع —————— 42التاجي —————— 3الحارثية —————— 1الحرية —————— 56الدورة -———-—— 71الدولعي —————— 8السيدية —————— 26الشالجية —————— 1الشرطة الخامسة ——— 2الشعلة —————— 67الصالحية —————— 3الطارمية —————— 23الطوبجي —————— 5العامرية —————— 1العطيفية —————— 14العلاوي ——————- 9الغزالية —————— 13القادسية —————— 6الكاظمية —————— 65الكرخ ———————- 3اللطيفية —————— 12المحمودية ————— 67المعالف ————— 6المكاسب —————- 7المنصور —————- 17المواصلات -————- 11النصر والسلام ———- 6الوشاش ——————- 4اليوسفية ————— 4اليرموك —————- 6جكوك —————- 4حي التراث ————— 6حي الجامعة ————- 22حي الجهاد ————— 55حي الخضراء -———— 4حي العامل ————— 52حي العدل ——-——- 13حي الفرات ————— 7سبع البور —————- 1سويب ——————- 1شارع حيفا ————— 5كرادة مريم ————— 7جانب الرصافة -———— 14محافظة ذي قار ———— 3محافظة صلاح الدين—— 1محافظة بابل ————— 1محافطة نينوى ———— 1

الشفاء:611الوفيات:7

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