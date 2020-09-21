مع خسارتها نصف مليار يورو شهريا.. لوفتهانزا تلغي المزيد من الوظائف

2020/09/21 | 20:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت شركة "لوفتهانزا" الألمانية، الاثنين، أنها ستلغي مزيدا من الوظائف، إلى جانب الالغاءات السابقة البالغة 22 ألفا، وستخرج طائرات أكثر من الخدمة، مع تسجيلها خسائر شهرية تصل إلى حوالي 500 مليون يورو (590 مليون دولار).

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