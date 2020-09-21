2020/09/21 | 20:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نينا / اكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن المواجهة العسكرية بين الحكومة السورية والمعارضة في البلاد انتهت.وقال / حسب بيان للوزارة / أن هناك نقطتين ساخنتين فقط في سوريا وهما إدلب وشرق الفرات.واضاف لافروف: تلقينا تأكيدات أن اتفاقيتي الإمارات والبحرين مع إسرائيل لن تستخدما لانتهاك حقوق الفلسطينيينواوضح ان : بلاده تلقت تأكيدات من أصدقائها العرب، بأن اتفاقيتي السلام اللتين وقعتهما الإمارات والبحرين مع إسرائيل لن تستخدما لانتهاك حقوق الفلسطينيين./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لافروف يؤكد انتهاء المواجهة العسكرية بين الحكومة السورية والمعارضة في البلاد) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لافروف يؤكد انتهاء المواجهة العسكرية بين الحكومة السورية والمعارضة في البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).