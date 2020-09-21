وزيرالتخطيط..كورونا والأزمة المالية تسببتا بزيادة معدلات الفقر في العراق إلى اكثر من ٣١بالمائة

2020/09/21 | 20:06 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اعلن وزير التخطيط خالد بتال نجم ان جائحة كوفيد ١٩ والأزمة المالية، تسببتا بزيادة معدلات الفقر في العراق إلى اكثر من ٣١٪؜ .وقال نجم في كلمة له اليوم الاثنين، خلال مشاركته في اجتماعات الدورة الـ(٣٥) لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة الاقليمي للشرق الأدنى المنعقد "افتراضيا" يومي ٢١ و٢٢ أيلول الحالي بحسب بيان لوزارة التخطيط تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه ان:"الشرائح الهشة في المجتمع كانت الأكثر تأثرا وتضررا من هذه الأزمة نتيجة توقف الكثير من الاعمال، لاسيما اعمال القطاع الخاص ".واضاف :" ان الحكومة العراقية تعمل في ظل الظروف الصعبة، على وضع السياسات والخطط الممكنة لمواجهة التحديات الناجمة عن الأزمة الراهنة، لتقليل اثارها السلبية على الاقتصاد والمجتمع ".واوضح, ان وزارة التخطيط بدأت العمل على اعادة النظر بمسارات خطة التنمية الوطنية الخمسية ٢٠١٨-٢٠٢٢، والرؤية الوطنية للتنمية المستدامة ٢٠٣٠، بما ينسجم وطبيعة التحديات وتداعياتها المستقبلية ".واكد ان, الحكومة العراقية تولي اهتماما استثنائيا للقطاع الخاص، من اجل تمكينه وتحقيق الشراكة الحقيقية مع القطاع العام، في إطار استراتيجية وطنية شاملة ".وعبر عن , ايمانه بأهمية دور منظمات المجتمع المدني في دعم جهود الحكومة ولمجتمع لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية ".وتابع:" اطلقنا الاستراتيجية الوطنية لخفض الفقر في العراق، التي تتضمن مجموعة من السياسات والبرامج والمشاريع لتحسين حياة الفقراء في مجالات الصحة والتعليم والسكن والدخل والغذاء ".ودعا وزير التخطيط, الدول المشاركة في المؤتمر إلى إلى العمل الجاد من اجل تحقيق التكامل الاقتصادي والزراعي فيما بينها لتأمين الغداء لشعوبها"./انتهى2

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