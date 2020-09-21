وزير التجارة يبحث مع السفير الامريكي سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية

2020/09/21 | 20:06 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / بحث وزير التجارة الدكتور علاء احمد الجبوري مع السفير الامريكي ماثيو تولر سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.وقال بيان للوزارة تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا نسخة منه انه تم بحث تفعيل دور الحوكمة الالكترونية ومنصة البرامجيات وادخالها ضمن المفاصل الحيوية في الوزارة بالاضافة الى ملف سياسة التجارة الخارجية للعراق ودعم وتطوير القطاع الخاص.واكد الجبوري حرص العراق على تطوير علاقاته التجارية والاقتصادية مع جميع دول العالم خاصة الولايات المتحدة الامريكية في ضوء توجيهات رئيس الوزراء بالانفتاح للسوق العالمي واهمية تطوير وتنمية العلاقات المشتركة في كافة الاصعدة والسعي الى فتح قنوات اتصال جديدة مع بلدان العالم .من جانبه دعا السفير الامريكي الى تطوير العلاقات وتفعيلها في الجانب الاقتصادي مؤكدا اهمية عقد اجتماع لمجلس اتفاقية إطار التجارة والاستثمار (TIFA) خلال الاشهر القادمة ولقاء رجال الاعمال بين البلدين كون العراق يمتلك ارضا خصبة تشجع المستثمرين للدخول الى السوق العراقية حيث ان الملتقى ستكون على طاولته جميع المشاريع الاقتصادية والتجارية والزراعة والصناعة والاستثمارية ./انتهى3

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