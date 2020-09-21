2020/09/21 | 20:22 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اعلنت خلية الإعلام الأمني، الاثنين، عن حصيلة عمليات تعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة المطلوبين وسحب السلاح غير المرخص في محافظة ميسان.



وذكرت الخلية في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (21 ايلول 2020)، ان "فرقة الرد السريع وخلال عملية تعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة المطلوبين وسحب السلاح غير المرخص في محافظة ميسان ومنذ يوم ٦ من أيلول الجاري ولغاية اليوم ٢١ منه ، تمكنت من القاء القبض على اكثر من ٦٤ مطلوباً للقضاء بمواد جنائية مختلفة".

واضاف البيان ان "الفرقة عثرت على اكثر ١٥٠ قطعة سلاح متنوعة خفيفة ومتوسطة وثقيلة غير مرخصة، كما عثرت على كميات كبيرة من الأعتدة الخفيفة والمتوسطة، فضلا عن ضبط كمية من المواد المخدرة وحجزت ١٠عجلات غير اوصولية".

واشار البيان الى انه "وخلال دخول قوات الرد السريع الى المحافظة واثناء التفتيش والتطويق ونصب السيطرات المفاجأة وبدأ بعمليات الانزال الجوي على بعض المطلوبين في مركز واقضية ونواحيالمحافظة ، سلم اكثر من ٢٧٨ متهماً انفسهم الى قواتنا الامنية في المحافظة".

واكد البيان ان "قيادة فرقة الرد السريع مستمره بعمليات فرض القانون وألقاء القبض على الخارجين عن القانون وفرض هيبة الدولة في محافظة ميسان الحبيبة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلام الأمني تكشف حصيلة العمليات في محافظة ميسان منذ انطلاقها) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعلام الأمني تكشف حصيلة العمليات في محافظة ميسان منذ انطلاقها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).