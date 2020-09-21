مصدر مقرب يكشف حقيقة إصابة الحارس محمد كاصد بكورونا

2020/09/21 | 20:27 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} نفى مصدر مقرب إصابة حارس فريق النجف، محمد كاصد، بفيروس كورونا.وذكر المصدر لوكالة {الفرات نيوز} ان "كاصد يتمتع بصحة جيدة ويمارس حياته الطبيعية وآخرها استضافته لعدد من اللاعبين والأصدقاء في منزله أمس".وكانت بعض وسائل الاعلام أفادت بإصابات حارس النجف محمد كاصد بفيروس كورونا المتفشي في العراق.عمار المسعودي

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