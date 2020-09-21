التعديلات الدستورية تناقش استحداث محافظات وانتخاب المحافظ

2020/09/21 | 20:27 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} عقدت لجنة التعديلات الدستورية برئاسة النائب فالح الساري رئيس اللجنة وبحضور اعضائها اليوم الاثنين اجتماعا لمناقشة بقية البنود والتعديلات الدستورية المقترحة على المواد المراد تعديلها.





وذكر بيان للدائرة الاعلامية البرلمانية انه "تم خلال الاجتماع الذي عقد في مقر اللجنة مناقشة مراجعة تقرير اللجنة بشأن المقترحات التي تم تقديمها من قبل اعضاء اللجنة لتثبيتها ضمن التقرير النهائي للجنة".

وناقش الساري مع أعضاء اللجنة "استكمال المواد الدستورية ١٢٢ و١٢٣ و١٢٤ والتي تضمنت قضية مجالس المحافظات وصلاحياتها ومقترح الغائها او تعديلها كما تم تقديم مقترح بانتخاب المحافظ بشكل مباشر من قبل سكان المحافظة ومعالجة الملاحظات التي رافقت عمل بعض مجالس المحافظات وتحديد الجهات الرقابية على اداء هذه المجالس في حال عدم الغائها".

وأضاف البين "كم تم تقديم مقترح بشأن استحداث محافظات جديدة على ان ينظم ذلك بقانون".

وأتفق المجتمعون على "مواصلة الاجتماعات للانتهاء من إكمال التعديلات الدستورية بأسرع وقت ممكن من أجل رفعها الى مجلس النواب وعرضها لاستفتاء الشعب العراقي".

عمار المسعودي

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