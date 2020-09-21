الاعلام الامني: اكثر من ٢٧٨ متهماً سلموا انفسهم الى القوات الامنية في ميسان

2020/09/21 | 20:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، عن تسليم اكثر من ٢٧٨ متهماً انفسهم الى قواتنا الامنية خلال عملية تعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة المطلوبين وسحب السلاح غير المرخص في محافظة ميسان.

وقالت الخلية في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “فرقة الرد السريع وخلال عملية تعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة المطلوبين وسحب السلاح غير المرخص في محافظة ميسان ومنذ يوم ٦ من أيلول الجاري ولغاية اليوم ٢١ منه ، تمكنت من القاء القبض على اكثر من ٦٤ مطلوباً للقضاء بمواد جنائية مختلفة، وعثرت على اكثر ١٥٠ قطعة سلاح متنوعة خفيفة ومتوسطة وثقيلة غير مرخصة، كما عثرت على كميات كبيرة من الأعتدة الخفيفة والمتوسطة، فضلا عن ضبط كمية من المواد المخدرة وحجزت ١٠عجلات غير اوصولية”.

واضافت الخلية، انه “خلال دخول قوات الرد السريع الى المحافظة واثناء التفتيش والتطويق ونصب السيطرات المفاجأة، وبدأ بعمليات الانزال الجوي على بعض المطلوبين في مركز واقضية ونواحي المحافظة، سلم اكثر من ٢٧٨ متهماً انفسهم الى قواتنا الامنية في المحافظة”.





واكدت، ان “قيادة فرقة الرد السريع مستمرة بعمليات فرض القانون وألقاء القبض على الخارجين عن القانون وفرض هيبة الدولة في محافظة ميسان الحبيبة”.

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